UE demonstra preocupação com crise migratória no Mediterrâneo

BRUXELAS, 24 AGO (ANSA) – O poder Executivo da União Europeia revelou nesta quinta-feira (24) sua preocupação com o agravamento da crise migratória no Mar Mediterrâneo Central e na Itália.

Um porta-voz da Comissão Europeia disse que a instituição está “consciente da pressão sobre o sistema de acolhimento italiano” e está “pronta” para apoiar o país no enfrentamento “aos desafios migratórios”.

“A Comissão continua muito preocupada com o aumento das chegadas no Mediterrâneo Central, principalmente na Itália”, reforçou o porta-voz.

Segundo o Ministério do Interior italiano, o país já recebeu 106 mil migrantes forçados via Mediterrâneo em 2023, mais do que em 2022 inteiro.

Parte do aumento registrado neste ano se deve à piora da situação política e econômica na Tunísia, que superou a Líbia e se tornou o principal vetor das viagens clandestinas na região.

