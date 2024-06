UE define indicações para cargos-chave do bloco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/06/2024 - 20:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 27 JUN (ANSA) – Em uma reunião em Bruxelas, os líderes da UE aprovaram a nomeação de Ursula von der Leyen para um segundo mandato à frente da Comissão Europeia, enquanto o ex-primeiro-ministro de Portugal António Costa assumirá o comando do Conselho Europeu.

A premiê da Estônia, Kaja Kallas, também teve sua indicação para o cargo de alta representante da UE para Política Externa aprovada pelos membros do bloco.

Ao contrário de Costa, já garantido para entrar no lugar de Charles Michel a partir de dezembro, Von der Leyen e Kallas ainda precisarão passar por uma votação prevista para julho.

“O Conselho Europeu propõe Ursula von der Leyen como candidata à presidência da Comissão Europeia, escolhe Kaja Kallas como candidata a Alta Representante e elege António Costa como novo presidente do Conselho Europeu”, anunciou Michel nas redes sociais.

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, parabenizou Von der Leyen, Kallas e Costa, destacando que as nomeações representam um “sinal importante” do bloco europeu.

“Precisamos continuar a trabalhar em conjunto para garantir que a Europa é um parceiro mundial eficaz para manter os nossos cidadãos livres, seguros e prósperos”, destacou Kallas.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, comentou que a “proposta formulada foi errada no método e na substância”, além de afirmar que não apoiou “por respeito aos cidadãos e às indicações e às indicações que esses cidadãos receberam com as eleições”. (ANSA).