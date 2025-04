UE decide pausar contramedidas a tarifas dos EUA por 90 dias

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta quinta-feira, 10, que a União Europeia (UE) pausará a adoção de contramedidas a tarifas dos Estados Unidos por 90 dias, em resposta a pausa do lado americano. “Queremos dar uma chance para as negociações”, afirmou a autoridade, em nota. “Se as negociações não forem satisfatórias, nossas contramedidas entrarão em vigor.”

O anúncio de von der Leyen refere-se as contramedidas aprovadas na quarta-feira, 9, por países-membros da UE, como resposta às tarifas de aço e alumínio anunciadas pelo presidente americano Donald Trump. O pacote de contramedidas seria a primeira fase da resposta europeia, que ainda discutia plano para responder a tarifas recíprocas e de automóveis.

“O trabalho preparatório para contramedidas adicionais continua. Como disse antes, todas as opções continuam na mesa”, ressaltou von der Leyen.