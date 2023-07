UE dá ultimato à Áustria sobre bloqueio em fronteira com Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/07/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 25 JUL (ANSA) – A presidente do poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta terça-feira (25) que o bloco vai oferecer uma última reunião de mediação entre Itália e Áustria sobre problemas na fronteira entre os países.

A pauta é a proibição unilateral, pela Áustria, do tráfego de veículos pesados no Passo do Brennero, divisa com a Itália.

“Infelizmente a Áustria rejeitou as propostas até o momento.

Consigo absolutamente entender a raiva que surge na Baviera e também na Itália por toda a questão dos bloqueios e dos engarrafamentos quilométricos. O problema só pode ser resolvido juntos”, disse a presidente da Comissão Europeia.

Fontes do Ministério da Infraestrutura e Transportes italiano consideraram a medida importante: “Apreciamos a última tentativa. A Itália não está mais disposta a aguentar bloqueios unilaterais da Áustria, e anos de propostas e ações diplomáticas não deram resultado. Trabalhadores e viajantes italianos merecem respeito”.

A região do Brennero é usada como rota de troca de mercadorias principalmente entre a Itália e a Alemanha.

Viena alega que o trânsito de veículos pesados sobrecarrega as estradas da região austríaca do Tirol e tem efeitos negativos sobre o meio ambiente.

Autoridades da Itália, da Alemanha e da UE argumentam, no entanto, que a rota é patrimônio de todo o continente e que os bloqueios aumentam os engarrafamentos, elevando ainda mais a poluição causada pelos veículos. (ANSA).

