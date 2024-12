UE dá aval definitivo para Bulgária e Romênia no Espaço Schengen

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2024 - 12:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 12 DEZ (ANSA) – A União Europeia decidiu nesta quinta-feira (12) eliminar os controles de fronteiras terrestres com a Bulgária e a Romênia, que passarão a fazer parte do Espaço Schengen, área de livre circulação de pessoas no bloco, a partir de 1º de janeiro de 2025.

“Hoje a Romênia e a Bulgária entram no Espaço Schengen. É um momento histórico porque [a área de livre circulação] está entre as melhores coisas que a UE fez, ao lado do euro e do mercado comum”, afirmou Magnus Brunner, comissário de Interior e Migração da UE.

“A abolição do controle de fronteiras terrestres entre os Estados-membros foi uma prioridade absoluta da presidência húngara. Esse passo beneficiará não apenas os cidadãos búlgaros e romenos, mas toda a UE”, reforçou Sándor Pintér, ministro do Interior da Hungria, que ocupa a presidência rotativa do bloco.

Bucareste e Sófia entraram na UE em 2007, no entanto aplicam apenas partes do quadro jurídico de Schengen, como controles nas fronteiras externas e cooperação policial. A Áustria bloqueava a adesão plena dos dois países à área de livre circulação por temer um aumento dos fluxos migratórios, mas acabou retirando o veto após um acordo para reforçar controles na fronteira búlgara com a Turquia.

Com a entrada de Bulgária e Romênia, o Espaço Schengen passa a incluir 29 países (25 dos 27 Estados-membros da UE, mais Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça) e 420 milhões de pessoas. As únicas exceções na UE são Chipre, onde os controles de fronteiras seguem em vigor, e Irlanda, que não faz parte do tratado de livre circulação de pessoas. (ANSA).