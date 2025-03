UE culpa Rússia por prolongar guerra na Ucrânia

NOVA YORK, 11 MAR (ANSA) – A alta representante da União Europeia, Kaja Kallas, apontou a Rússia como a “única responsável pela guerra na Ucrânia” durante encontro do Conselho de Segurança das Nações Unidas nesta terça-feira (11).

“Moscou continua sua invasão em larga escala na Ucrânia.

Sejamos claros: esta guerra não poderá acabar a partir do instante que, a Rússia, a única responsável, retirar suas tropas e parar de bombardear Kiev”, declarou Kallas, explicando ainda que o país comandado por Vladimir Putin “pode acabar com o confronto a qualquer momento, mas optou por não fazer até que atinja seus objetivos”.

Para a alto representante europeia, está claro que “os ucranianos não querem pertencer à Rússia”, já que têm combatido os invasores nos últimos três anos.

“Eles merecem decidir o próprio futuro e devemos apoiá-los, acrescentou”.

Segundo Kallas, o confronto entre Rússia e Ucrânia não se resume à uma “guerra europeia” e nem a um conflito “entre vizinhos”, já que as consequências do conflito vão além, “envolvendo mercados globais de alimentos e energia”.

Nesta terça (11), diplomatas ucranianos e americanos estão reunidos na Arábia Saudita para uma rodada de negociações de paz sobre o confronto com Moscou.

Ao mesmo tempo, foi anunciada uma reunião entre o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington a partir de quinta-feira (13). O governo do republicano considera improvável a entrada de Kiev na Otan no momento. (ANSA).