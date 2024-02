UE convoca Itália a ceder comandante para missão no Mar Vermelho

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/02/2024 - 18:01 Para compartilhar:

ROMA, 2 FEV (ANSA) – A União Europeia solicitou nesta sexta-feira (2) que a Itália ceda o “Force Commander” (Comandante da Força) para a operação Áspide, que terá o objetivo de garantir a segurança da navegação no Mar Vermelho em meio à tensão com o grupo rebelde iemenita Houthi.

A figura militar é um oficial almirante, responsável por exercer o comando embarcado dos ativos navais participantes na operação.

“A importância e a urgência da Operação Áspide, que contribuirá para garantir a livre navegação e a segurança do tráfego comercial no Mar Vermelho, levaram a Defesa italiana a garantir imediatamente seu apoio”, afirmou o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto.

“Isso representa um reconhecimento adicional do compromisso do Governo e da Defesa, assim como da profissionalismo da Marinha Militar”, acrescentou.

Na quinta-feira (1º), Crosetto afirmou que a Itália estuda enviar aviões de vigilância para a futura missão europeia em uma das rotas comerciais mais importantes do mundo.

“Áspide” é o termo grego para “escudo”.

Segundo a UE, a missão não conduzirá ações em terra e agirá apenas “de modo defensivo”. A ideia de Bruxelas é lançar a operação no máximo em 19 de fevereiro.

Os houthis vêm promovendo dezenas de ataques contra navios mercantis direcionados a Israel, como forma de apoio à causa palestina.

Em janeiro, Estados Unidos e Reino Unido bombardearam alvos do grupo no Iêmen, mas não foi suficiente para eliminar a capacidade militar dos rebeldes no Mar Vermelho. (ANSA).

