UE convoca chanceleres a reunião de emergência por situação em Israel e Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/10/2023 - 11:01 Compartilhe

A União Europeia (UE) convocou os ministros das Relações Exteriores do bloco para uma reunião de emergência na terça-feira (10), na qual discutirão a situação em Israel e Gaza, e anunciou a suspensão da ajuda ao desenvolvimento dos palestinos.

“Convoco para amanhã uma reunião de emergência dos ministros das Relações Exteriores da UE para abordar a situação em Israel e na região”, anunciou o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, na rede X (antigo Twitter).

Um porta-voz da Comissão Europeia (braço Executivo da UE) afirmou que a reunião será realizada “parcialmente em Mascate”, capital de Omã, e “aqueles que não estiverem presentes participarão por videoconferência”.

Borrell se encontra em Mascate para uma reunião entre funcionários da UE e do Conselho de Cooperação do Golfo.

Segundo Stano, o objetivo do encontro é discutir as “implicações” da situação e avaliar “as respostas” do bloco.

O comissário europeu para Vizinhança e Alargamento, Olivér Varhelyi, anunciou na rede X que a UE decidiu suspender, com efeitos imediatos, o pagamento da ajuda ao desenvolvimento dos palestinos.

“Todos os pagamentos foram suspensos de forma imediata. Todos os projetos foram colocados em revisão. Todas as propostas orçamentárias, inclusive para 2023, adiadas até novo aviso. Avaliação integral de toda a carteira”, afirmou.

Os programas de ajuda da UE aos palestinos se concentram em projetos de educação e saúde. Estima-se que, entre 2021 e 2024, devam totalizar cerca de 1,2 bilhão de euros (quase 1,3 bilhão de dólares, ou 6,7 bilhões de reais, na cotação atual).

No sábado, a UE condenou “inequivocamente” os ataques do grupo Hamas contra Israel.

ahg/zm/tt/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias