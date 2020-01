UE convida chanceler do Irã para discutir crise com EUA

SÃO PAULO, 5 JAN (ANSA) – O Alto Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, convidou o chanceler do Irã, Mohammad Javad Zarif para uma reunião em Bruxelas, na Bélgica, para discutir a situação no Oriente Médio e a escalada de tensão com os Estados Unidos. Em um comunicado, a UE informou que Borrell conversou por telefone com Zarif durante o fim de semana e ressaltou a necessidade de evitar conflitos e permanecer no acordo nuclear. “Borrell expressou profunda preocupação com o aumento dos violentos episódios no Iraque, entre eles a morte do general Qassem Soleimani”, disse a nota. “Pediu moderação ao Irã” e a “consideração de qualquer reação para evitar uma maior escalada de tensão”. (ANSA)