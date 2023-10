++ UE contata líderes da região do conflito em Israel ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/10/2023 - 12:01 Compartilhe

BRUXELAS, 8 OUT (ANSA) – O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, fizeram contato com os líderes dos países da região do conflito intensificado após o ataque do Hamas a Israel. Os líderes europeus destacaram a necessidade de evitar a escalada do conflito e apelaram pelo fim das hostilidades e pela liberação imediata dos reféns, pelo respeito aos direitos humanos e aos civis. Michel falou com o presidente palestino, Mohammad Shtayyeh, e com o rei da Jordânia, Abdullah II, destacando a necessidade de evitar que o conflito se estenda até a Cisjordânia. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias