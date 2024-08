UE considera plano da Itália contra peste suína ‘insuficiente’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/08/2024 - 11:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 9 AGO (ANSA) – A Equipe de Emergência Veterinária da Comissão Europeia considerou nesta sexta-feira (9) que as medidas da Itália para controlar a peste suína “são insuficientes”.

Em um relatório, elaborado após uma missão pela Lombardia e Emilia-Romagna, os especialistas apontaram que “a estratégia de controle” da doença “no norte da Itália deve ser melhorada”.

Segundo o grupo, um plano “comum” e “coordenado” é necessário para toda a área, bem como um “plano B estendido urgente para o controle e erradicação da doença”.

“A epidemia parece estar avançando mais rápido do que as medidas e há um medo de que ela se espalhe para o leste e para o sul em direção à Toscana”, acrescenta o estudo.

Os três responsáveis da UE – o líder da equipe alemã Klaus Depner, o lituano Marius Masiulis e o checo Petr Satran – fizeram um balanço da evolução da epidemia na Itália, alimentada pela transmissão em javalis e porcos domésticos no Norte, destacando vários problemas críticos, desde a fraca coordenação entre regiões aos “recursos limitados” para vigilância, passando pelo “apoio financeiro insuficiente e problemas técnicos” que acompanham a construção de vedações.

Em termos de estratégias implementadas para controlar a doença, “cada região-província impõe as suas próprias medidas com uma coordenação mínima com os seus vizinhos”, denuncia a equipe, apelando a um plano que tenha em conta a “situação epidemiológica global, independente das fronteiras administrativas”. (ANSA).