UE considera ‘inaceitáveis’ as ordens de evacuação de civis de Rafah

AFPi AFP 11/05/2024 - 15:31

As ordens israelenses para evacuar civis em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, são “inaceitáveis” para a União Europeia (UE), declarou neste sábado (11) o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

O exército israelense havia ordenado anteriormente que os palestinos deixassem mais áreas do leste de Rafah, cidade no extremo sul do território palestino onde se concentraram cerca de 1,4 milhões de pessoas.

“As ordens de evacuação de civis presos em Rafah para áreas inseguras são inaceitáveis”, escreveu no X Michel, que preside o órgão da UE encarregado de definir as grandes diretrizes e prioridades políticas do bloco.

“Pedimos ao governo israelense que respeite o direito internacional humanitário e instamos que não empreenda nenhuma operação terrestre em Rafah”, acrescentou.

Michel também apontou que “as passagens fronteiriças devem funcionar plenamente e permitir a passagem de ajuda humanitária essencial em meio a uma fome generalizada” e pediu que os esforços para alcançar um cessar-fogo duradouro continuem.

