UE confirma progressos para negociações com Ucrânia e Moldávia

Ansai Ansa 07/06/2024 - 15:01

BRUXELAS, 7 JUN (ANSA) – O Poder Executivo da União Europeia considerou que a Ucrânia cumpriu todas as quatro prioridades necessárias para iniciar as negociações de adesão ao bloco. No caso da Moldávia, a Comissão Europeia viu três prioridades cumpridas.

A informação foi dada por fontes qualificadas e depois confirmada oficialmente.

Os Representantes Permanentes dos 27 Estados-membros da União Europeia (Coreper) se reuniram nesta sexta-feira (7) para discutir a instalação de uma conferência intergovernamental com Montenegro e uma com Kiev para as negociações de adesão.

Um dos objetivos da Comissão é dar um sinal de apoio à Ucrânia antes que a Hungria assuma a presidência rotativa do bloco. Sob Viktor Orbán, Budapeste é contrária à adesão ucraniana.

“Os requisitos foram atendidos e agora cabe aos Estados continuar a discussão sobre os próximos passos. Podemos confirmar que a Comissão forneceu atualizações aos Estados-membros e acreditamos que todos os passos foram respeitados pelos dois países”, disse a porta-voz da Comissão, Ana Pisonero.

Segundo uma fonte qualificada, quase todos os 27 receberam bem os relatórios de progresso para a adesão e os endossaram, pedindo que as conferências sejam feitas até o final do mês. A Hungria, contudo, questionou a avaliação da Comissão. (ANSA).