UE confirma prisão de diplomata sueco no Irã há mais de 1 ano

BRUXELAS, 5 SET (ANSA) – O alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, confirmou nesta terça-feira (5) que um cidadão sueco que trabalha para o serviço diplomático do bloco está detido no Irã há mais de um ano.

Johan Floderus, de 33 anos, radicado em Bruxelas, foi preso em Teerã em abril de 2022, durante suas férias no território iraniano. Na ocasião, cerca de três meses depois, o Irã chegou a anunciar que um sueco havia sido detido sob acusação de espionagem, mas não o identificou.

“Ele está detido ilegalmente na prisão há 500 dias. Eu, toda a minha equipe, a todos os níveis, em coordenação com as autoridades suecas, estamos pressionando as autoridades iranianas para que o libertem”, declarou Borrell à margem do Conselho de Desenvolvimento Informal em Cádiz, na Espanha.

O chefe da política externa do bloco enfatizou ainda que levará a questão para ser discutida em todos os fóruns internacionais e não desistirá até conseguir libertar o diplomata.

O caso foi revelado pela primeira vez na última segunda-feira (4) pelo jornal “The New York Times”, que informou que Floderus era membro do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE). O governo sueco, no entanto, só havia confirmado a notícia parcialmente.

“Estamos trabalhando e trabalharemos para sua libertação. Não vamos parar até que ele esteja livre”, ressaltou Borrell.

