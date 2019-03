UE condiciona adiamento do Brexit a aprovação de acordo

BRUXELAS, 20 MAR (ANSA) – O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse nesta quarta-feira (20) que o provável adiamento do Brexit até 30 de junho será condicionado à aprovação do acordo pelo Parlamento do Reino Unido. “Falei por telefone com a premier britânica, Theresa May. Uma extensão breve [do prazo] seria possível, mas condicionada a um voto positivo da Câmara dos Comuns”, declarou Tusk, na véspera da reunião do Conselho Europeu desta quinta (21).

O acordo do Brexit já foi rejeitado pelo Parlamento britânico duas vezes, ambas por ampla maioria. “A proposta de 30 de junho, que tem seus méritos, cria uma série de questões de caráter legal e político”, acrescentou Tusk.

Uma dessas questões é que o adiamento do prazo poderia forçar o Reino Unido a participar das eleições europeias de maio, algo que não está previsto atualmente. (ANSA)