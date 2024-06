UE condena fascismo de jovens do partido de Giorgia Meloni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/06/2024 - 20:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 17 JUN (ANSA) – O Poder Executivo da União Europeia criticou nesta segunda-feira (17) vídeos da ala jovem da legenda de direita Irmãos da Itália (FdI), da premiê italiana Giorgia Meloni, em que integrantes realizam a saudação romana e entoam coros fascistas e em homenagem ao ditador Benito Mussolini.

“O ponto de vista da Comissão Europeia e da presidente Ursula von der Leyen sobre a simbologia do fascismo é muito claro: não acreditamos que seja apropriada, condenamos, acreditamos que é moralmente errada. Somos muito claros sobre isso”, disse o porta-voz do Executivo europeu, Eric Mamer.

A fala repercutiu uma reportagem publicada pelo portal Fanpage, que apontou que a sigla de Meloni financiou a “Gioventù Nazionale” (Juventude Nacional) com 342 milhões de euros para difundir os valores do partido.

Na matéria, uma repórter se infiltrou entre os jovens e documentou os relatos, as relações e as ações do grupo. Ela interagiu com integrantes que tocaram em assuntos como suásticas e outras simbologias nazifascistas, falaram sobre seus antepassados fascistas e deram declarações racistas e homofóbicas. (ANSA).