Ansai Ansa 17/10/2023 - 17:01

BRUXELAS, 17 OUT (ANSA) – O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, declarou que o ataque israelense a um hospital de Gaza “não está em linha com o direito internacional”.

A presidente da Comissão Europeia (poder Executivo da UE), Ursula von der Leyen, não quis comentar, e disse aguardar confirmações. (ANSA).

