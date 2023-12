UE coloca plataformas de conteúdo adulto sob vigilância

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/12/2023 - 14:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 20 DEZ (ANSA) – O Poder Executivo da União Europeia incluiu os sites de conteúdo adulto Pornhub, Stripchat e XVideos entre as grandes plataformas digitais sob vigilância no âmbito da Lei de Serviços Digitais (DSA), iniciativa do bloco para enfrentar crimes online e a disseminação de notícias falsas.

A informação foi anunciada para o comissário da UE para o Mercado Interno, Thierry Breton.

Ele lembrou que as plataformas serão submetidas a “obrigações mais rígidas”, destacando que “criar um ambiente mais seguro para nossos filhos é uma prioridade da aplicação da DSA”.

Ao lado das big techs Google, Apple, Facebook, Amazon, X (Twitter), TikTok e outras 13 plataformas consideradas “rainhas” do mercado digital, cada uma com mais de 45 milhões de usuários ativos na UE, os três sites pornográficos serão sujeitos a normas mais severas.

O objetivo principal é garantir que eles apliquem as proteções necessárias para tutelar os menores e enfrentar a difusão de conteúdos ilegais.

A Comissão Europeia será responsável por supervisionar os sites, em colaboração com os coordenadores dos serviços digitais dos Estados-membros. (ANSA).

