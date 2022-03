UE avaliará se regras fiscais devem ficar suspensas por mais tempo devido a Ucrânia

BRUXELAS (Reuters) – A invasão da Ucrânia pela Rússia terá um impacto econômico negativo no crescimento da Europa e a Comissão Europeia avaliará até maio se as regras fiscais que impõem limites aos empréstimos governamentais permanecerão suspensas também em 2023.

As regras, chamadas de Pacto de Estabilidade e Crescimento, foram criadas para proteger o valor do euro, mas foram suspensas desde o início da pandemia, em 2020, para dar aos governos espaço para combater as consequências econômicas da Covid-19.

O Pacto deveria ser restabelecido em 2023, mas o novo risco para o crescimento representado pela guerra na Ucrânia, sanções à Rússia e contrassanções farão a Comissão reavaliar esse objetivo.

“Dada a incerteza atual, precisaremos reavaliar a desativação esperada da cláusula de suspensão geral em 2023 com base em nossa previsão (econômica) que apresentarei em meados de maio”, disse o comissário econômico europeu Paolo Gentiloni.

(Por Jan Srupczewski)

