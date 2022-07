UE autoriza empréstimo de 1 bilhão de euros para Ucrânia

BRUXELAS, 12 JUL (ANSA) – Os ministros da Economia e das Finanças da União Europeia aprovaram um empréstimo de 1 bilhão de euros para a Ucrânia nesta terça-feira (12) como parte de um novo pacote de ajuda macrofinanceira ao país em guerra.

“A UE está intensificando o seu apoio financeiro à Ucrânia. [O valor] faz parte do novo pacote de ajuda excepcional. A Ucrânia é uma economia em guerra e tem uma necessidade desesperada de financiamentos no curto prazo. A UE está aqui para ajudar”, disse o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, logo após a aprovação.

O novo montante se une aos 1,2 bilhão de euros já disponibilizados no início de 2022, totalizando 2,2 bilhões de euros disponíveis – com previsão de um novo aumento nos próximos meses.

A assistência financeira terá a forma de um empréstimo de longo prazo altamente facilitado, com um período de disponibilidade de um ano e será pago em uma única parcela – que poderá ser dividida, caso Kiev deseje.

A liberação do depósito e a assistência serão entregues após a assinatura de um memorando de entendimento com as autoridades ucranianas, que terá os requisitos de transparência e relação do uso dos fundos, definindo as obrigações de notificação sobre onde a ajuda será utilizada.

Após a divulgação da Comissão Europeia, a presidente do Executivo, Ursula von der Leyen, afirmou que essa nova ajuda “reforçará o Estado ucraniano em uma fase crucial”. “Com o sinal verde do Conselho hoje, o dinheiro deverá chegar à Ucrânia ainda neste mês. Estamos ao lado da Ucrânia agora e no longo prazo”, afirmou. (ANSA).