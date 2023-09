UE aumenta meta para produção de energia renovável

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/09/2023 - 8:42 Compartilhe

ESTRASBURGO, 12 SET (ANSA) – O Parlamento da União Europeia aprovou nesta terça-feira (12) um aumento da meta de produção de energia renovável no bloco até 2030 de 32% para 42,5% do total.

O texto recebeu 470 votos a favor e 120 contra, além de 40 abstenções, e contém uma série de medidas para promover a difusão de energia de fontes renováveis na UE, como a simplificação dos procedimentos para concessão de licenças para novas centrais solares e eólicas.

De acordo com o projeto, as autoridades nacionais terão prazo máximo de 12 meses para autorizar a construção de novas usinas nas chamas “zonas de referência para energias renováveis”. Fora dessas áreas, o limite será de 24 meses.

Outra meta do texto é reduzir em 14,5% as emissões de gases do efeito estufa no setor de transportes até 2030, graças ao aumento da proporção de biocombustíveis avançados. (ANSA).

