UE atinge acordo para reduzir emissões de veículos pesados

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/01/2024 - 17:42 Para compartilhar:

BRUXELAS, 18 JAN (ANSA) – As instituições da União Europeia chegaram a um acordo nesta quinta-feira (18) para o regulamento sobre emissões de gases do efeito estufa por novos veículos pesados, uma das últimas questões ainda em aberto do chamado “Green Deal”, pacote de normas ambientais apresentado pelo Poder Executivo da UE.

Os objetivos acordados preveem uma redução de 45% nas emissões até 2030, 65% até 2035 e 90% até 2040, além da meta de 15% até 2025 já estabelecida pela legislação atual.

As metas se aplicarão a veículos pesados com mais de 7,5 toneladas e ônibus.

Para os novos ônibus urbanos, está prevista uma redução de 90% nas emissões até 2030, atingindo emissões zero até 2035.

Em 2027, a UE realizará uma avaliação intermediária dos objetivos.

“As novas regras -contribuirão para alcançar as ambições climáticas da União Europeia para 2030 e atingir a neutralidade climática até 2050”, disse o Conselho Europeu, em nota.

A intenção também é incentivar uma parcela crescente de veículos de emissão zero na frota de veículos pesados.

Em uma fase posterior, em 2035, as regras também serão estendidas a veículos profissionais, como caminhões de lixo ou betoneiras.

Além disso, Bruxelas analisará a possibilidade de incluir também caminhões menores, abaixo de 5 toneladas.

No entanto, estão excluídos os fabricantes de baixo volume e veículos usados na mineração, silvicultura e agricultura, veículos para uso militar e bombeiros, e veículos destinados à proteção civil, ordem pública e assistência médica. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias