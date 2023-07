UE assina acordos com Uruguai e Chile para energias renováveis

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2023 - 9:01 Compartilhe

BRUXELAS, 18 JUL (ANSA) – A União Europeia assinou nesta terça-feira (18) acordos de cooperação com o Uruguai e o Chile no âmbito da promoção do uso de energia limpa.

Os dois protocolos de intenções fazem parte da agenda de investimentos de 45 bilhões de euros (R$ 243,4 bilhões) da UE na América Latina, anunciada nesta segunda (17) durante o Fórum Empresarial União Europeia-América Latina, pouco antes do início oficial da cúpula entre a UE e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Bruxelas.

A comissária europeia para a Energia, Kadri Simson, e o ministro de Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustillo, assinaram um documento citando como prioridades a energia renovável, a eficiência energética e o uso de hidrogênio verde.

A presidente do Executivo europeu, Ursula von der Leyen, e o presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, acompanharam a assinatura.

“A UE e o Uruguai compartilham a ambição de aumentar o uso de fontes energéticas renováveis, de acordo com os nossos ambiciosos objetivos climáticos. Estamos alinhados a respeito da necessidade de um mercado global de hidrogênio baseado em regras, transparente e sem distorções”, disse, em nota, a chefe da Comissão Europeia.

Já o acordo com o Chile, assinado entre o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, e o chanceler chileno, Alberto van Klaveren Stork, foca em aprofundar a cooperação no fornecimento de matérias-primas sustentáveis, necessárias para o uso de energia limpa e a transição digital de empresas.

O texto cita, por exemplo, o lítio (usado como matéria prima de baterias elétricas) e o gálio (necessário na produção de hidrogênio limpo).

O acordo visa “desenvolver uma indústria competitiva e sustentável para trabalhar as matérias primas, valorizando o setor de mineração, criando empregos de qualidade e promovendo crescimento econômico sustentável e inclusivo”, segundo nota divulgada pela UE.

Na segunda-feira, o bloco também assinou acordos com Argentina, Equador, El Salvador e Honduras. (ANSA).

