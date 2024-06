UE aprova plano de 30 mi de euros para novos voos à Sardenha

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/06/2024 - 13:01 Para compartilhar:

CAGLIARI, 4 JUN (ANSA) – O Poder Executivo da União Europeia aprovou nesta terça-feira (4), no âmbito das regras de ajuda estatal do bloco, um regime para a Itália de 30 milhões de euros (R$ 172 milhões) para apoiar a criação de novas rotas aéreas de e para os aeroportos da região da Sardenha.

O objetivo do regime é melhorar a mobilidade dos residentes na Sardenha, que se qualifica como uma região remota de acordo com as regras de ajuda estatal da União Europeia, bem como a conectividade entre a Sardenha e outras regiões dos Estados-membros.

O regime também visa aumentar o tráfego de passageiros de e para a Sardenha fora da temporada turística, quando as conexões são limitadas.

Com duração máxima de três anos consecutivos, o regime envolve a concessão de ajuda na forma de subsídios diretos, e está aberto às companhias aéreas que aceitarem estabelecer novas rotas entre qualquer um dos três aeroportos da Sardenha e outro aeroporto dentro ou fora do Céu Único Europeu.

A ajuda cobrirá 50% do custo das taxas aeroportuárias suportadas por cada beneficiário para cada nova rota aérea, conforme explicado pela Comissão.

“Recebemos com grande satisfação a decisão, que terá impactos positivos na economia da Sardenha. Já ativamos uma mesa para identificar as novas rotas. Esta medida está em meio ao projeto mais amplo de mobilidade aérea que a secretaria dos Transportes está levando adiante para melhorar a acessibilidade de e para a ilha, não só para os residentes, como abatimento das tarifas com ajudas sociais”, disse a secretária regional dos Transportes, Barbara Manca. (ANSA).