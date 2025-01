UE aprova compra da DS Smith por US$ 7,2 bi pela International Paper com condições

A Comissão Europeia aprovou a proposta de aquisição da DS Smith pela International Paper, mediante o cumprimento integral dos compromissos oferecidos pelas partes, de acordo com decisão divulgada na quinta-feira, 23. A aprovação pelo órgão regulador da competitividade da União Europeia está condicionada a remédios propostos pelas companhias, como a venda de cinco fábricas da International Paper na Europa.

Os desinvestimentos incluem a alienação de três fábricas na Normandia, na França, uma fábrica de caixas em Ovar, em Portugal, e outra em Bilbao, na Espanha.

“Esses compromissos abordam integralmente as preocupações com a concorrência identificadas pela Comissão, removendo totalmente as sobreposições entre as atividades das partes nos mercados de caixas de papelão ondulado no Noroeste da França”, disse o órgão antitruste.

“Os compromissos também eliminam a sobreposição no que diz respeito ao fornecimento de chapas de papelão ondulado nos mercados locais problemáticos de Portugal e Espanha e, como tal, quaisquer preocupações com execução vertical de caixas de papelão ondulado”, completaram os reguladores.

A comissão aprovará posteriormente o comprador ou compradores adequados dos negócios alienados.

Sediada nos EUA, a International Paper propôs a compra da concorrente britânica em setembro de 2024 por US$ 7,2 bilhões. A gigante americana já esteve na mira da Suzano.

As ações da International Paper subiam 1,95% perto das 14h06 (de Brasília) na Bolsa de Nova York. A DS Smith fechou em alta de 1,99% na Bolsa de Londres nesta sexta-feira.