UE aprova aquisição da Viterra pela Bunge, sob condição de venda de ativos na Hungria e Polônia

A Comissão Europeia, órgão de fiscalização de concorrência da União Europeia (UE), informou, na quinta-feira, 1º de agosto, que aprovou o acordo de aquisição da Viterra pela Bunge, sob a condição de que as partes cumpram os compromissos oferecidos para resolver as preocupações antitruste.

As empresas se comprometeram a vender os negócios de oleaginosas da Viterra na Hungria e na Polônia, além de outros ativos logísticos ligados a essas operações, disse a comissão.

Um administrador independente vai monitorar a implementação desses compromissos, informou a comissão.

A Bunge, comerciante de grãos e processadora de oleaginosas dos EUA, concordou em junho do ano passado em adquirir a Viterra, apoiada pela Glencore, em um negócio de US$ 8,2 bilhões com o objetivo de expandir o alcance da empresa nas culturas da América do Norte. Fonte: Dow Jones Newswires