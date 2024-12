AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/12/2024 - 6:32 Para compartilhar:

Os países da União Europeia (UE) aprovaram nesta quinta-feira (12) a adesão plena da Bulgária e da Romênia ao denominado Espaço Schengen, a área de livre circulação de pessoas, anunciou o Conselho da UE em um comunicado.

“É um momento histórico para finalmente dar as boas-vindas à Bulgária e à Romênia como membros plenos de Schengen”, afirmou no comunicado Sandor Pinter, ministro do Interior da Hungria, país que exerce a presidência semestral rotativa da UE.

