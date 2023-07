Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/07/2023 - 12:01 Compartilhe

BRUXELAS, 28 JUL (ANSA) – A Comissão Europeia deu sinal verde nesta sexta-feira (28) para a liberação da terceira parcela do fundo de recuperação do bloco para a Itália, no valor de 18,5 bilhões de euros. O executivo da UE também aprovou as mudanças propostas por Roma aos objetivos da quarta parcela.



