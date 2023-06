UE apresenta proposta para criação de euro digital

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/06/2023 - 11:01 Compartilhe

BRUXELAS, 28 JUN (ANSA) – O poder Executivo da União Europeia apresentou nesta quarta-feira (28) uma proposta legislativa que institui um quadro jurídico para a criação de uma versão digital do euro.

O projeto prevê que a moeda virtual tenha valor estável e complemente o dinheiro em papel, em uma maneira de adequar a UE à tendência de redução do uso de cédulas e moedas e combater o avanço das criptomoedas.

“A Comissão Europeia está enviando uma forte mensagem para garantir ao público que pretendemos proteger o dinheiro e que um euro digital não substituirá as notas”, afirmou o comissário de Economia do bloco, Paolo Gentiloni.

Se a proposta for aprovada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da UE, caberá ao Banco Central Europeu (BCE) decidir quando emitir o euro digital, o que só deve acontecer a partir de 2028.

“Não podemos imaginar, em um futuro digital, que o dinheiro seja dominado apenas por criptomoedas e a ausência do Estado na soberania monetária”, acrescentou Gentiloni.

Segundo o italiano, o euro digital será conversível em pé de igualdade com a versão física da moeda europeia. “O euro digital será um complemento útil à moeda, mas não vai substituí-la. Será uma espécie de alternativa aos meios de pagamento digitais”, reforçou o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis.

Atualmente, cerca de dois terços dos pagamentos digitais no varejo na zona do euro são administrados por poucos intermediários de fora do bloco. “A maior concorrência permitirá que cidadãos e comerciantes usufruam de serviços de pagamento com custos menores”, destacou. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias