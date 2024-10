UE anuncia sanções a cidadãos e empresas do Irã por apoio à Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/10/2024 - 9:39 Para compartilhar:

A União Europeia anunciou, nesta segunda-feira (14), que acrescentou sete cidadãos e sete entidades do Irã em sua lista de sanções, pela transferência de mísseis e drones para Rússia para sua utilização no conflito na Ucrânia.

A decisão foi adotada pelos ministros das Relações Exteriores da UE, reunidos em Luxemburgo, e inclui três empresas aéreas iranianas e o vice-ministro de Defesa, Seyed Ghalandari.

As três empresas aéreas são a Iran Air, Saha Airlines e Mahan Air, sancionadas por sua participação na “transferência e fornecimento, através de redes de aquisições transnacionais, de veículos aéreos não tripulados fabricados no Irã e componentes e tecnologias relacionadas à Rússia”.

No caso de Ghalandari, a UE observou que, “devido à sua função de alto nível como vice-ministro da Defesa, ele está envolvido no desenvolvimento dos programas de mísseis e VANTs [Veículos Aéreos Não Tripulados] do Irã”.

Para os indivíduos incluídos na lista de sanções, a medida representa um veto à sua entrada nos 27 países da UE e o congelamento de quaisquer ativos que eles possam ter em países da UE. As empresas sancionadas não terão permissão para fazer negócios com empresas da UE.

