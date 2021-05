UE anuncia que Irlanda acolherá 10 migrantes que estão na Itália

BRUXELAS, 17 MAI (ANSA) – A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira (17) que a Irlanda aceitou receber 10 migrantes que estão em centros de acolhimento da Itália, sendo o primeiro país do bloco a se comprometer com a realocação.

Segundo um porta-voz do bloco, Eric Mamer, as negociações com os demais Estados-membros prosseguem e Bruxelas “encoraja que todos mostrem solidariedade e participem dos esforços” para a transferência.

O representante ainda lembrou que os debates para um novo pacto de migrações e asilo, que a Comissão quer implementar até o fim de junho, ao menos parcialmente, “nunca serão fáceis” porque “pede muita negociação, mas nós não vamos desistir”.

“Pelo contrário, continuaremos a lutar porque precisamos de um sistema de funcione e que leve em consideração todos os diversos interesses em jogo. Podem contar com o fato de que a Comissão continuará a lutar por um acordo”, pontuou.

A Itália está fazendo bastante pressão neste início de ano sobre o assunto porque as chegadas de migrantes pelo Mar Mediterrâneo voltaram a subir.

Conforme o último boletim do Ministério do Interior, divulgado nesta segunda-feira, já chegaram ao país 13.303 pessoas – número muito maior do que o registrado no mesmo período em 2020 (4.305 migrantes) e em 2019 (1.218).

Os números dos 17 dias do mês de maio também são os maiores do ano, com 4.290 pessoas. O recorde anterior era de fevereiro, quando 3.994 migrantes chegaram.

Janeiro foi o único mês em que a quantidade de deslocados foi menor do que a registrada em 2020 (1.039 contra 1.342). Nos demais, os dados sempre foram muito superiores. (ANSA).

Veja também