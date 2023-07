UE anuncia programa de 35 milhões de euros para Amazônia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/07/2023 - 11:42 Compartilhe

SÃO PAULO, 9 JUL (ANSA) – A União Europeia anunciou um programa de 35 milhões de euros para combater o desmatamento e promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

O projeto tem prazo de cinco anos e foi divulgado durante uma visita do comissário de Meio Ambiente da UE, Virginijus Sinkevicius, a Letícia, na Colômbia, que sediou uma reunião técnico-científica sobre a floresta tropical, evento que também teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Estou feliz por voltar a Letícia, coração da Floresta Amazônica. Estamos lançando um programa de 35 milhões de euros por cinco anos, dedicado a assegurar que daremos mais um passo na preservação da Amazônia”, disse Sinkevicius em um vídeo “Vamos fazer isso juntos com as populações locais, construindo capacidades e melhorando seus meios de subsistência”, acrescentou.

A iniciativa se insere no âmbito do Global Gateway, megaprograma de investimentos da UE para ampliar sua influência no restante do mundo.

Em sua visita a Letícia, Sinkevicius também se reuniu com a ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva.

Segundo o embaixador da UE em Brasília, Ignacio Ybáñez, o encontro serviu para discutir “alguns dos principais desafios da região amazônica”, como “a necessidade de reforçar a democracia na região”, o combate à pobreza e as oportunidades para uma “bioeconomia circular”. (ANSA).

