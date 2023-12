UE anuncia acordo preliminar com regras mais rígidas para emissões de veículos pesados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/12/2023 - 9:05 Para compartilhar:

A União Europeia (UE) anunciou que há um acordo no bloco para estabelecer uma rede de transportes na região “sustentável e resiliente”. Em mensagem no X (ex-Twitter), a Comissão Europeia elogia o fato de que houve um acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu sobre regulação no setor. “Isso inclui formas mais sustentáveis de transporte e múltiplos modais”, diz a mensagem da Comissão Europeia sobre o assunto.

O acordo é preliminar, no mais recente pacote de regulações para conter a poluição no setor automotivo. O Conselho Europeu disse no fim da segunda-feira que havia o acordo preliminar para reduzir limites de emissões de ônibus e caminhões pesados, bem como limites nesse grupo de veículos para emissões de óxido nitroso, que até então não tinha regulação.

Os limites atuais para carros e vans são mantidos, embora as emissões de partículas sólidas permitidas tenham sido reduzidas, disse o Conselho. A legislação rascunhada, conhecida como Euro 7, também estabelece limites para emissões oriundas da abrasão de pneus e prazos para a durabilidade das baterias. * Com informações da Dow Jones Newswires.

