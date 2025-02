UE anuncia 200 bilhões de euros para investimento em IA

BRUXELAS, 11 FEV (ANSA) – A União Europeia (UE) anunciou nesta terça-feira (11) que vai mobilizar cerca de 200 bilhões de euros para investimentos em Inteligência Artificial (IA).

O plano “InvestAI” foi divulgado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante uma cúpula que acontece em Paris, capital da França.

A iniciativa também inclui um fundo europeu de 20 bilhões de euros para as “gigafábricas”, ou seja, grandes infraestruturas de IA com as quais Bruxelas quer desenvolver, de forma aberta e colaborativa, uma inteligência artificial europeia.

Informações preliminares indicam que o plano prevê o financiamento de quatro futuras fábricas gigantes de IA em toda a UE, sendo estas especializadas em modelos mais complexos e de grande dimensão e capazes de alojar 100 mil chips, cerca de quatro vezes mais do que as infraestruturas atuais.

“Muitas vezes ouço que a Europa está atrasada na corrida, enquanto os Estados Unidos e a China já estão à frente. Eu discordo. A corrida da IA está longe de terminar. A verdade é que estamos apenas começando”, afirmou ela.

Segundo von der Leyen, “o poder da computação requer capital financeiro substancial imediato. Tanto do setor público quanto do privado”. Desta forma, as iniciativas lançadas por Bruxelas são a “European AI Champions”, “que promete 150 bilhões de euros em fornecedores, investidores e indústria”, e a InvestAI para “aumentar esse capital em 50 bilhões”.

“Pretendemos mobilizar um total de 200 bilhões de euros para investimentos em IA na Europa”, especificou a líder da UE, lembrando que o bloco já está investindo 10 bilhões de euros em gigafábricas.

O InvestAI incluirá ainda um fundo com ações para diferentes perfis de risco e retorno, sendo que o orçamento da UE irá reduzir o risco do investimento de outros parceiros.

“O anúncio da presidente Von der Leyen sobre o plano InvestAI representa um importante passo à frente para a Europa, que passa da definição de regras à mobilização de recursos para desenvolver seu próprio ecossistema de inteligência artificial”, celebrou o ministro da Empresa e do Made in Italy, Adolfo Urso.

Para o ministro italiano, “devemos preservar nossa visão antropocêntrica neste grande desafio da humanidade”.

Segundo ele, “quatro gigafábricas para IA europeia são uma meta importante que deve ser compreendida com a consciência de que a Itália pode desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologias quânticas”. (ANSA).