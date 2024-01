UE analisará lei sobre concorrência de mercado da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/01/2024 - 13:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 4 JAN (ANSA) – A Comissão Europeia anunciou nesta quinta-feira (4) que vai analisar “atentamente” a lei sobre concorrência de mercado promulgada pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella, nos últimos dias.

Segundo um porta-voz, a verificação será feita principalmente na parte que diz respeito aos comerciantes ambulantes e concessões de praia. “A Comissão Europeia continuará o diálogo bilateral sobre estas duas questões com as autoridades italianas”, acrescentou.

O representante lembrou ainda que Bruxelas “está a acompanhar a situação do setor dos vendedores ambulantes na Itália e já esteve em contato com as autoridades nacionais sobre esta questão”.

Na última terça-feira (2), Mattarella promulgou a lei sobre a concorrência de mercado, mas fez ressalvas quanto à necessidade de ajustes.

Ele pediu para o governo alinhar as normas sobre os comerciantes em áreas públicas, cujos contratos são renovados quase automaticamente a cada 12 anos, com as regras da UE que defendem uma maior concorrência pelas licenças.

O chefe de Estado italiano disse ainda que “novas iniciativas do governo e do Parlamento são indispensáveis num futuro próximo” e comparou sua ação ao que havia feito com uma lei sobre concessões de praias no ano passado, quando a administração alterou a medida após suas críticas ao decreto inicial.

A legislação visa estimular a concorrência na economia italiana através de uma série de medidas. (ANSA).

