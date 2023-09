UE alerta para ‘consequências inesperadas’ das leis chinesas de segurança

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/09/2023 - 0:29 Compartilhe

O comissário do Comércio da União Europeia (UE), Valdis Dombrovskis, afirmou nesta terça-feira (26) que as regulamentações chinesas sobre transferência de dados fora do país, incluindo uma lei antiespionagem, podem ter “consequências inesperadas”.

Após uma visita de quatro dias à China, o comissário também afirmou que teve conversas “positivas” com as autoridades locais.

Questionado pela AFP se havia discutido uma lei revisada recentemente para expandir a definição de espionagem na China, Dombrovskis afirmou que o tema foi abordado no âmbito das discussões sobre “a transferência mais ampla de dados e comentários sobre dados”.

“Este poderia ser um tema de preocupação sistemática e poderia afetar as empresas internacionalmente ativas, não apenas empresas europeias, mas também as chinesas”, disse.

“Pode haver consequências inesperadas”, acrescentou o comissário.

Dombrovskis, no entanto, considerou “positivas” as conversas durante a semana com as autoridades chinesas.

A China adotou recentemente regulamentações amplas sobre segurança cibernética, contraespionagem e administração de dados, com a alegação de proteger a segurança nacional.

As novas regulamentações preocupam algumas empresas estrangeiras, inseguras sobre como as normas afetarão suas operações na China, segunda maior economia do planeta.

Dombrovskis reafirmou durante a semana a preocupação europeia com as leis e destacou que provocam “grande preocupação em nossa comunidade empresarial”.

“A ambiguidade permite uma ampla margem de interpretação”, advertiu.

