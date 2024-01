UE admite preocupação com impacto econômico da tensão no Mar Vermelho

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/01/2024 - 14:10 Para compartilhar:

A União Europeia (UE) está preocupada com o impacto econômico das tensões no Mar Vermelho, em particular com seu possível efeito sobre os preços da energia, disse o Comissário Europeu para Economia, Paolo Gentiloni, nesta segunda-feira (15).

“Sabemos que estamos começando este ano com um crescimento moderado, algumas boas notícias sobre o mercado de trabalho, mas também uma crescente preocupação com os riscos relacionados às tensões geopolíticas”, afirmou Gentiloni antes de uma reunião de ministros da Fazenda da UE.

Segundo Gentiloni, “o que está acontecendo no Mar Vermelho parece, no momento, não ter consequências sobre os preços da energia e a inflação”.

“Devemos seguir isso muito de perto, porque essas consequências podem se materializar nas próximas semanas”, acrescentou.

As tensões aumentaram nos últimos dias no Mar Vermelho, onde os rebeldes huthis do Iêmen, um grupo aliado ao Irã, lançam ataques contra navios mercantes vinculados a Israel, em solidariedade com os palestinos de Gaza.

Em resposta, Estados Unidos e Reino Unido lançaram uma série de bombardeios contra posições dos huthis no Iêmen na sexta-feira e no sábado.

Nesse contexto, nesta segunda, foram publicados os dados que mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha se contraiu 0,3% em 2022, conforme os números publicados pelo Escritório Federal de Estatística alemão (Destatis).

Diversos analistas consideram que a maior economia da Europa seguirá em recessão neste ano, devido às altas de juros, à desaceleração da demanda global e ao custo da energia.

