UE adia assinatura de pacote de ajuda migratória à Tunísia

BRUXELAS, 27 JUN (ANSA) – A União Europeia (UE) adiou nesta terça-feira (27) a assinatura de um memorando de entendimento para ajudar a Tunísia no combate ao tráfico de seres humanos no Mar Mediterrâneo.

O acordo, que é impulsionado pela Itália, seria firmado durante uma visita do comissário de Alargamento da UE, Oliver Varhelyi, à Tunísia hoje, mas precisou ser adiado porque as negociações coincidem “com a festa do sacrifício” no país e, portanto, só poderão continuar na próxima segunda-feira (31).

O anúncio foi feito pela porta-voz da Comissão Europeia, Ana Pisonero, que indicou que “as discussões” até agora foram “construtivas” e “ainda estão em andamento”. “O objetivo é chegar a um acordo na segunda-feira, após a cúpula da UE”, afirmou.

Ontem (26), o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse esperar que a iniciativa totalize mais de 105 milhões de euros. No entanto, o alto representante da UE para Política Externa, Josep Borrell, ressaltou que a ajuda financeira chegará com a condição de que a Tunísia trate migrantes e refugiados com dignidade. (ANSA).

