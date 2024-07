UE acusa X de violar lei de serviços digitais com selo azul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2024 - 16:01 Para compartilhar:

BRUXELAS, 12 JUL (ANSA) – O poder Executivo da União Europeia acusou o X, antigo Twitter, de violar a legislação do bloco sobre serviços digitais (DSA) por meio de interfaces enganosas, pouca transparência em publicidades e acesso insuficiente a dados por pesquisadores.

A Comissão Europeia avalia que as contas verificadas com o selo a azul nem sempre são verdadeiras, o que representa uma “prática enganosa”, uma vez que qualquer um pode pagar pelo certificado, política introduzida na gestão do bilionário Elon Musk, dono da plataforma.

“Existem provas de mal-intencionados que abusam das contas verificadas para enganar os usuários”, diz uma nota do Executivo europeu.

Bruxelas também afirmou que o X não respeita critérios de transparência em anúncios na rede social e não permite que pesquisadores tenham acesso adequado a dados da plataforma.

A Comissão Europeia enviou os resultados da investigação ao X para que a empresa possa se defender. Caso as acusações sejam confirmadas, a UE pode multar a plataforma em até 6% de seu faturamento global.

Em seu perfil na rede social, Musk reagiu e chamou as normas do DSA – que proíbe anúncios com base em informações confidenciais, como orientação política, crença religiosa ou etnia – de “desinformação”.

Além disso, acusou a Comissão Europeia de ter oferecido um “acordo secreto ilegal” para “censurar mensagens” dos usuários “sem contar para ninguém”. “Outras plataformas aceitaram o acordo, o X não”, acrescentou. (ANSA).