UE acusa EUA de ecoar narrativa russa sobre guerra na Ucrânia

BRUXELAS, 24 FEV (ANSA) – A alta representante da União Europeia para Política Externa, Kaja Kallas, acusou nesta segunda-feira (24) os Estados Unidos de ecoarem o discurso da Rússia sobre a guerra na Ucrânia, que completa três anos hoje.

Além disso, ela também afirmou que o presidente americano, Donald Trump, se “equivoca” quando afirma que seu homólogo em Kiev, Volodymyr Zelensky, é um “ditador”.

“Quando vejo as mensagens vindas dos EUA, é claro que a narração russa está fortemente representada”, declarou Kallas no Conselho das Relações Exteriores em Bruxelas, na Bélgica, vestida de amarelo e com um distintivo azul escuro, as cores da bandeira ucraniana.

“Devemos continuar a apoiar a Ucrânia e seguiremos juntos nesta estrada. Ele [Trump] pode negociar com [Vladimir] Putin, mas as negociações devem envolver também a Europa e Kiev. Amanhã [25] irei a Washington falar com [Marco] Rubio. Quando Trump diz que Zelensky é um ditador, ele está errado”, frisou Kallas.

Desde que reassumiu a Casa Branca, Trump tem pressionado a Ucrânia a se render diante da Rússia, inclusive com a renúncia aos territórios conquistados por Moscou, e a pagar de volta a ajuda financeira recebida dos EUA nos últimos três anos, por meio do acesso privilegiado para americanos às terras raras do país.

Sob determinação do republicano, os Estados Unidos abriram negociações diretas com Moscou, sem convidar a Ucrânia nem a UE, ação que vem provocando consternação no bloco. (ANSA).