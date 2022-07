UE aceita Croácia como 20º membro da zona do euro

Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) – Os ministros das Finanças da União Europeia aprovaram formalmente nesta terça-feira que a Croácia se tornará o 20º membro da moeda comum do euro no início de 2023.

O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, disse que a adesão da Croácia confirma que o euro continua sendo uma “moeda global atraente, resiliente e bem-sucedida” e um símbolo de força e unidade.

“Isso é particularmente importante em um momento tão desafiador, quando a agressão da Rússia contra a Ucrânia continua a causar choque em todo o mundo”, afirmou Dombrovskis em uma cerimônia para marcar a adesão da Croácia, a primeira expansão da zona do euro desde 2015.

O Conselho Europeu, agrupamento de 27 governos da UE, adotou três atos jurídicos necessários para permitir que a Croácia –um Estado-membro da UE desde 2013– introduza o euro em 1º de janeiro.

Um desses atos estabeleceu a taxa de conversão para entrada em um euro para 7,53450 kunas croatas, com a Croácia agora tendo alguns meses para preparar os aspectos práticos para a troca de moeda.

A Croácia, no sudeste da Europa, é um país independente desde 1991, quando deixou a então Iugoslávia, que, juntamente com a secessão da Bósnia um ano depois, desencadeou anos de guerra devastadora com a Sérvia.

A vizinha Eslovênia, também uma ex-República iugoslava e agora membro da UE, adotou o euro em 2007. Dezenove países estão atualmente na zona do euro.