A Comissão Europeia (braço executivo da UE), anunciou, nesta quinta-feira (12), a abertura de uma investigação sobre a difusão de desinformação e conteúdo violento na rede X, antigo Twitter, relacionados com a guerra entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas.

Em um comunicado, a Comissão Europeia informou que investiga a conformidade do X com a nova Lei de Serviços Digitais, que regula a atuação das plataformas digitais no bloco.

