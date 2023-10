UE abre investigação sobre desinformação na rede X (antigo Twitter)

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/10/2023 - 15:48 Compartilhe

A Comissão Europeia (braço executivo da União Europeia), anunciou, nesta quinta-feira (12), a abertura de uma investigação sobre a difusão de desinformação e conteúdo violento na rede X, antigo Twitter, relacionados com a guerra entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas.

Em um comunicado, a Comissão Europeia informou que investiga a conformidade do X com a nova Lei de Serviços Digitais, que regula a atuação das plataformas no bloco.

A nota menciona a recepção de indícios “relativos à suposta transmissão de conteúdo ilícito” no X depois do ataque do Hamas em território israelense no sábado.

Assim, a Comissão apresentou formalmente ao X um documento de 40 páginas que contém perguntas específicas sobre o funcionamento da plataforma.

Com estas ferramentas, a Comissão se propõe a determinar se o X permitiu a disseminação de desinformação sobre o ocorrido no sábado em território israelense.

Segundo o comunicado, a Comissão tem agora atribuições legais “para exigir mais informações ao X, para verificar a implementação correta” da Lei de Serviços Digitais.

O comissário europeu de Mercado Interno, Thierry Breton, tinha enviado, na terça-feira, uma carta ao proprietário do X, Elon Musk, para alertá-lo para a disseminação de desinformação na plataforma.

Nesta mesma carta, Breton deu a Musk um prazo de 24 horas para detalhar as medidas adotadas pelo X para deter a disseminação de imagens violentas, desinformação e conteúdo ilegal.

Agora, o X tem até 18 de outubro para responder aos questionamentos mais urgentes, e até 31 de outubro para dar as informações menos emergenciais.

