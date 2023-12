Udogie falha, Tottenham leva a virada do West Ham e chega a cinco jogos sem vitórias no Inglês

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2023 - 19:25 Para compartilhar:

O Tottenham já foi a sensação da atual temporada do Campeonato Inglês, no qual largou enfileirando vitórias e liderando. Mas bastou a invencibilidade chegar ao fim para a equipe começar a acumular vexames. Nesta quinta-feira, tinha a chance de igualar os 30 pontos do Manchester City na quarta posição, mas acabou permitindo a virada para o West Ham, por 2 a 1, após ter um primeiro tempo arrasador.

A quarta derrota nos últimos cinco jogos, todos sem triunfos, desta vez fica na conta do zagueiro Udogie, que recuou uma bola errada para o goleiro Vicário e permitiu o gol do triunfo dos visitantes. Ward-Prowse chegou na frente e bateu, acertando na trave. Na volta, empurrou para o gol vazio.

A história da partida poderia ser diferente se Son, Johnson, Lo Celso e na segunda etapa Richarlison mostrassem mais capricho nas finalizações. Em casa, o time de Ange Postecoglou começou com tudo e logo abriu vantagem, com gol de Romero após passe de Porro aos 11 minutos.

O gol cedo deixou a equipe tranquila em campo e as chances foram se acumulando. E sendo desperdiçadas. A vantagem mínima no intervalo acabou barata ao West Ham tamanha a superioridade do Tottenham. Os visitantes se ajustaram e voltaram diferentes para os últimos 45 minutos.

No começo da etapa final, Bowen empatou, deixando o time de Londres um tanto desesperado. Querendo findar a fase ruim, a equipe da casa ainda teve uma chance de ouro para voltar a mandar no placar. Mas Richarlison, que entrou na fase final, errou a cabeçada, livre na área. Não fez e veio o castigo, com Ward-Prowse decretando a virada.

No outro jogo do dia na Inglaterra, o ameaçado Everton não tomou conhecimento do Newcastle de Bruno Guimarães, ganhando por 3 a 0 e deixando a zona de rebaixamento ao alcançar os 10 pontos. McNeil, Doucouré e Beto foram os autores dos gols.

