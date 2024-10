Udinese vence Lecce (1-0) e assume vice-liderança provisória da Serie A

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/10/2024 - 16:26 Para compartilhar:

A Udinese continua surpreendendo no campeonato italiano: o clube de Udine voltou provisoriamente ao segundo lugar graças à vitória em casa sobre o Lecce (1-0), neste sábado (5), pela 7ª rodada.

O zagueiro do Zimbabue, Jordan Zemura, marcou o único gol do jogo aos 75 minutos, numa bela cobrança de falta.

A Udinese, que chegou a liderar a Serie A após a quarta rodada, jogou sem seu artilheiro e capitão, Florian Thauvin, devido a um problema muscular.

Graças a esta quarta vitória na temporada, a Udinese (13 pontos), que havia sofrido um duro revés com duas derrotas consecutivas, está três pontos atrás do líder Napoli (16 pontos), que na sexta-feira venceu o Como por 3 a 1.

Porém, ainda pode cair para a terceira colocação neste sábado caso o duelo Inter-Torino, ambos com onze pontos, não termine empatado.

Também neste sábado, a Atalanta se reencontrou com a vitória no campeonato, algo que buscava desde o dia 15 de setembro. E o fim do jejum veio numa goleada sobre o Genoa por 5 a 1, no Estádio Gewiss, em Bérgamo.

O italiano Mateo Retegui, nascido na Argentina, marcou três dos cinco gols da ‘Dea’ (24′, 50′ e 74′ de pênalti) contra seu ex-time para se distanciar no topo da artilharia da Serie A com sete gols.

A Atalanta (10 pontos) passou da 13ª para a 9ª posição, enquanto o Genoa de Alberto Gilardino, que perdeu quatro dos últimos cinco jogos, caiu para a zona de rebaixamento: é 18ª na tabela, com 5 pontos.

— Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Napoli – Como 3 – 1

Hellas Verona – Unione Venezia 2 – 1

– Sábado:

Udinese – Lecce 1 – 0

Atalanta – Genoa 5 – 1

Inter – Torino

– Domingo:

(07h30) Juventus – Cagliari

(10h00) Bologna – Parma

Lazio – Empoli

(13h00) Monza – Roma

(15h45) Fiorentina – Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 16 7 5 1 1 14 5 9

2. Udinese 13 7 4 1 2 10 10 0

3. Juventus 12 6 3 3 0 9 0 9

4. Milan 11 6 3 2 1 14 7 7

5. Inter 11 6 3 2 1 13 7 6

6. Torino 11 6 3 2 1 10 8 2

7. Empoli 10 6 2 4 0 5 2 3

8. Lazio 10 6 3 1 2 12 10 2

9. Atalanta 10 7 3 1 3 16 13 3

10. Roma 9 6 2 3 1 7 4 3

11. Hellas Verona 9 7 3 0 4 12 12 0

12. Como 8 7 2 2 3 10 14 -4

13. Fiorentina 7 6 1 4 1 7 7 0

14. Bologna 7 6 1 4 1 7 9 -2

15. Parma 5 6 1 2 3 10 12 -2

16. Cagliari 5 6 1 2 3 4 10 -6

17. Lecce 5 7 1 2 4 3 12 -9

18. Genoa 5 7 1 2 4 5 15 -10

19. Unione Venezia 4 7 1 1 5 5 12 -7

20. Monza 3 6 0 3 3 4 8 -4

