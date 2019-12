Udinese vence Cagliari e se afasta da zona de rebaixamento

O Udinese (14º) ganhou fôlego neste sábado ao derrotar em casa o surpreendente Cagliari (5º) por 2 a 1 em partida da 17ª rodada da Serie A italiana.

O argentino De Paul (39) e o marfinense Seko Fofana (85) deram o melhor presente de Natal possível para a torcida do Udinese ao se distanciar da zona de rebaixamento antes da pausa de fim de ano. Uma vitória que ficou seriamente ameaçada quando o Cagliari empatou o duelo por meio do brasileiro João Pedro (84). Mas Fofana colocou seu time em vantagem logo em seguida.

A equipe do nordeste da Itália assume com essa vitória a 14ª posição da tabela e tem 18 pontos, cinco acima da primeira posição de rebaixamento, que é no momento ocupada pelo Brescia (18º), com uma partida a menos.

Já o Cagliari, a revelação desta temporada na Serie A, parece ter perdido forças nas últimas semanas e aumentou sua série sem vitórias, que já chega a três partidas.

A equipe da Sardenha conseguiu seu último triunfo na Liga no último dia 2 de dezembro contra a Sampdoria (4-3) e agora está em quinto na classificação com 29 pontos, a seis da Roma (4º), que ocupa a última posição que dá acesso à Liga dos Campeões.

E os romanos se distanciaram do Cagliari na sexta-feira graças à vitória de 4 a 1 fora de casa sobre a Fiorentina (15ª). A derrota da equipe de Florença provocou a demissão neste sábado do técnico Vincenzo Montella.

O Atalanta (6º) vai enfrentar o Milan (10º) no domingo e no mesmo dia o Napoli de Gennaro Gattuso (8º) visita o Sassuolo (11º).

— Jogos da 17ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

– Quarta-feira:

Sampdoria – Juventus 1 – 2

– Sexta-feira:

Fiorentina – Roma 1 – 4

– Sábado:

Udinese – Cagliari 2 – 1

(14h00) Inter – Genoa

(16h45) Torino – SPAL

– Domingo:

(08h30) Atalanta – Milan

(11h00) Lecce – Bologna

Parma – Brescia

(16h45) Sassuolo – Napoli

– Quarta-feira:

(16h45) Lazio – Hellas Verona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 42 17 13 3 1 31 17 14

2. Inter 39 16 12 3 1 32 14 18

3. Lazio 36 16 11 3 2 38 16 22

4. Roma 35 17 10 5 2 33 17 16

5. Cagliari 29 17 8 5 4 33 23 10

6. Atalanta 28 16 8 4 4 38 25 13

7. Parma 24 16 7 3 6 23 19 4

8. Napoli 21 16 5 6 5 25 21 4

9. Torino 21 16 6 3 7 21 24 -3

10. Milan 21 16 6 3 7 16 19 -3

11. Sassuolo 19 16 5 4 7 28 27 1

12. Bologna 19 16 5 4 7 24 27 -3

13. Hellas Verona 19 16 5 4 7 17 20 -3

14. Udinese 18 17 5 3 9 13 28 -15

15. Fiorentina 17 17 4 5 8 21 28 -7

16. Lecce 15 16 3 6 7 20 32 -12

17. Sampdoria 15 17 4 3 10 14 27 -13

18. Brescia 13 16 4 1 11 14 28 -14

19. Genoa 11 16 2 5 9 17 31 -14

20. SPAL 9 16 2 3 11 10 25 -15

