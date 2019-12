Udinese, Perugia e Spal avançam às oitavas da Copa da Itália

SÃO PAULO, 5 DEZ (ANSA) – Em duelos válidos pela quarta fase eliminatória da Copa da Itália, outros três clubes avançaram nesta quarta-feira (4) para as oitavas de final da competição.

A grande surpresa foi a eliminação do Sassuolo. Mesmo jogando em casa, o clube emiliano fez um jogo abaixo do esperado e foi surpreendido pelo Perugia, que disputa a Série B do Campeonato Italiano. O time comandado por Massimo Oddo venceu por 2 a 1.

Na próxima fase da Copa da Itália, o Perugia vai encarar o Napoli. O duelo está previsto para o dia 15 de janeiro de 2020, no San Paolo.

Em jogo entre clubes da Série A, a Spal não tomou conhecimento do Lecce e goleou o rival por 5 a 1, em Ferrara. Na próxima fase, o clube biancoazzurro pegará o Milan.

Em outro jogo que terminou com goleada, a Udinese bateu os reservas do Bologna no Estádio Friuli, em Údine, por 4 a 0. O time bianconero pegará a Juventus, atual octacampeã do Campeonato Italiano. Na terça-feira (3), o Genoa e a Fiorentina sofreram, mas conseguiram avançar de fase no torneio. A Viola, mesmo com um a menos em campo, venceu o Cittadella por 2 a 0. O clube rossobù, por sua vez, ganhou de 3 a 2 do Ascoli. No outro duelo do dia, a Cremonese bateu o Empoli por 1 a 0.

Na fase seguinte, a Fiorentina enfrentará a Atalanta, enquanto que a Cremonese pegará a Lazio, atual campeã da Copa da Itália.

Por fim, o Genoa jogará contra o Torino.

Nesta quinta-feira (5), dois jogos vão encerrar a quarta fase da competição. O Parma enfrentará em casa o Frosinone, já o Cagliari terá um duro duelo na Sardenha diante da Sampdoria.

Resultados – Cremonese 1 x 0 Empoli Genoa 3 x 2 Ascoli Fiorentina 2 x 0 Cittadella Sassuolo 1 x 2 Perugia Spal 5 x 1 Lecce Udinese 4 x 0 Bologna Parma x Frosinone – 05/12 – 14h Cagliari x Sampdoria – 05/12 – 17h (ANSA)