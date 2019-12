Udinese faz 4 no Bologna e será a rival de estreia da Juventus na Copa da Itália

A Copa da Itália tem nesta semana a disputa da quarta fase eliminatória, que antecede as oitavas de final. Nesta fase entram as oito melhores equipes da última edição do Campeonato Italiano e nesta quarta-feira Juventus, Napoli e Milan conheceram os seus adversários de suas estreias, que acontecerão daqui pouco mais de um mês.

Time que conta com o português Cristiano Ronaldo, o argentino Paulo Dybala e cia., a Juventus terá pela frente a Udinese, que nesta quarta-feira goleou o Bologna por 4 a 0, no estádio Friuli, em Údine. Os gols foram marcados por Barak, De Maio, Mandragora e Lasagna. O duelo acontecerá em 15 ou 22 de janeiro no Juventus Stadium, em Turim.

Em má fase no Campeonato Italiano, a Copa da Itália poderá ser a solução do Napoli para ganhar um título na temporada. A estreia será contra o Perugia, que está na segunda divisão e surpreendeu o Sassuolo com a vitória por 2 a 1, nesta quarta-feira, mesmo jogando fora de casa. Mazzocchi e Nicolussi Caviglia abriram vantagem para os visitantes no primeiro tempo e os anfitriões só descontaram com Bourabia nos minutos finais.

Com muita facilidade, o SPAL goleou o Lecce por 5 a 1, em casa, e será o rival do Milan nas oitavas de final. O time de Ferrara liquidou o jogo ainda no primeiro tempo ao abrir quatro gols de vantagem – marcaram Igor, Paloschi, Murgia e Cionek. O rival diminuiu com Imbula, mas Floccari completou a goleada.

A quarta fase eliminatória começou na terça-feira com três jogos. A Cremonese derrotou em casa o Empoli por 2 a 1 e será a rival da Lazio, a atual campeã, nas oitavas de final; a Fiorentina bateu o Cittadella por 2 a 0, em Florença, e jogará contra a Atalanta, que perdeu a decisão da edição passada; e o Genoa ganhou como mandante do Ascoli por 3 a 2 para se credenciar a ser o adversário do Torino.

Nesta quinta-feira, a fase será encerrada com Parma x Frosinone – o vencedor terá pela frente a Roma – e Cagliari x Sampdoria – rival da Inter de Milão nas oitavas de final.