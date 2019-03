Udinese demite técnico Davide Nicola

ÚDINE, 20 MAR (ANSA) – Lutando contra o rebaixamento, a Udinese demitiu nesta quarta-feira (20) o técnico Davide Nicola. O treinador de 46 anos chegou ao clube bianconero em novembro, substituindo o espanhol Julio Velázquez. Em sua curta passagem, Nicola comandou a Udinese em 15 jogos, conquistando quatro vitórias e sete derrotas.

De acordo com a imprensa italiana, o croata Igor Tudor irá treinar o clube da cidade de Údine nesta reta final da Série A.

Mesmo não tendo sido anunciado oficialmente, o ex-jogador já comandou o seu primeiro treinamento como técnico da Udinese.

O último trabalho de Tudor foi na Udinese, entre abril e junho do ano passado. O croata comandou o clube em apenas quatro jogos e evitou o rebaixamento da “zebrette”. No entanto, deixou o time após ter se desentendido com a diretoria.

A Udinese está na 16ª colocação do Campeonato Italiano, com 25 pontos, apenas um de distância do Bologna, que abre a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o clube bianconero irá receber no sábado (30) o Genoa, no Estádio Friúli, em Údine.(ANSA)