Udinese abre vantagem de dois gols, mas Torino reage e busca o empate no Campeonato Italiano

A Udinese perdeu a chance de garantir a vitória diante da sua torcida neste domingo. Após abrir dois gols de vantagem, a equipe do treinador Przemyslaw Malecki não segurou a pressão do Torino e acabou cedendo o empate de 2 a 2 em jogo realizado no estádio Friulli em Údine, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano.

Em termos de classificação, a igualdade não favoreceu nenhuma das equipes. Os anfitriões chegaram aos 24 pontos e desperdiçaram a oportunidade de buscar uma aproximação junto ao pelotão de frente. O Torino contabiliza 20 no torneio.

As equipes voltam a campo agora na primeira semana de janeiro de 2025. A Udinese visita o Hellas Verona no próximo sábado. Um dia depois, o Torino recebe o Parma em seu estádio, em Turim, contando com o apoio de sua torcida.

A partida teve um primeiro tempo movimentado, mas o placar só foi inaugurado aos 41 minutos. Isaak Toure aproveitou um rebote próximo à pequena área e chutou forte para colocar o time da casa em vantagem na partida.

Na volta do intervalo, a Udinese não precisou de mais do que quatro minutos para sacudir as arquibancadas. Florian Thauvin cobrou um escanteio na medida para a chegada de Lorenzo Lucca. Ele subiu mais do que a marcação e estabeleceu 2 a 0.

O jogo ganhou intensidade e o Torino logo respondeu na mesma moeda. Aos oito minutos, Che Adams recebeu a bola livre na área e bateu forte para superar o goleiro, diminuir a contagem e recolocar a equipe de Turim no confronto.

A Udinese sentiu o golpe, optou por se fechar na defesa e sofreu o empate antes dos 20 minutos. Autor do primeiro gol, desta vez Che Adams atuou como garçom e serviu Samuele Ricci. O companheiro finalizou no canto direito e empatou o duelo em 2 a 2.